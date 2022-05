De Ketelaere supera Berardi per un motivo: il Bruges chiede 40 milioni per il suo gioiellino

Secondo Tuttosport la candidatura di Berardi per il prossimo mercato del Milan dipenderà molto dalle pretese del Sassuolo. In questo senso è tornato prepotentemente in voga il profilo di Charles De Ketelaere.

Perché i rossoneri sono più propensi a spendere tanto per il cartellino di un giocatore giovane. Il club belga chiede almeno 40 milioni.