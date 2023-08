De Ketelaere Atalanta: c’è fiducia, quando si può chiudere

Si sta definendo il passaggio di De Ketelaere dal Milan all’Atalanta. C’è fiducia, quando si può chiudere

Dopo l’accordo tra Milan e Atalanta si attende l’ultimo sì. Charles de Ketelaere non ha ancora deciso se accettare la corte nerazzurra.

Come riportato da TMW i contatti di queste ore vanno avanti in maniera positiva e oggi, dopo l’accordo tra il Milan e la Dea, anche il giocatore sta valutando con sempre più convinzione la proposta sul piatto della società nerazzurra. Ecco perché se anche i prossimi confronti saranno positivi, la prossima settimana i procuratori del giocatore sbarcheranno in Italia per apporre le firme sul contratto.