De Grandis: «Si vede che Pioli non si fida. Ecco cosa deve fare il Milan a differenza di Rennes»

Il giornalista De Grandis ha parlato prima di Slavia Praga Milan: tutte le dichiarazioni nel pre-partita

Stefano De Grandis ha parlato a Sky nel pre-partita di Slavia Praga Milan.

PAROLE – «Si vede che Pioli non si fida perché non fa turnover. Musah ha forza e si inserisce. La coppia centrale è quella migliore per il momento, perchè Gabbia rispetto agli altri da più affidamento. Se c’è serenità e palleggio, togli molti dei problemi a differenza di Rennes. Bennacer? In un Milan ideale deve stare in campo».