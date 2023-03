De Grandis: «Il Milan non è in un momento così buono»

Stefano De Grandis parla così del momento dei rossoneri e del prossimo match contro il Tottenham. Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Stefano De Grandis parla così del momento dei rossoneri e del prossimo match contro il Tottenham. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«È vero che il Tottenham è una squadra in difficoltà, prende sempre gol, ma in questo momento è ancora fra le prime quattro in Premier League. È una partita in cui può succedere di tutto, però io non sono tanto sereno per il Milan. Sono convinto che il risultato dell’andata sia buono, ma non sono convinto che sia così buono il momento del Milan, che la rinascita con i quattro clean sheet ha mascherato quelli che ancora sono i problemi di questa squadra. Chiaro che poi tu puoi andare anche a pareggiare, hai due risultati su tre.»