Stefano De Grandis, ospite a Sky, ha parlato di Rafael Leao. Le sue parole:

«Senza l’estro e la potenza di Rafa, Pioli non avrebbe assorbito le assenze in serie di Zlatan e Rebic. Invece ci è riuscito, spostando a sinistra il riferimento della manovra. Non dimentico Caprari, ma Leao è più bello».