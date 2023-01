DAZN, prezzi in salita: il listino aggiornato

DAZN, nota emittente di streaming, ha aumentato i prezzi degli abbonamenti in vista del nuovo anno: il listino aggiornato

Il 2023 non inizia molto bene per gli appassionati di calcio in Italia. DAZN, la nota piattaforma di sport in streaming, ha infatti aumentato i prezzi. Ecco nel dettaglio tutti i pacchetti.

Il pacchetto base, che permette la visione su due dispositivi collegati alla stessa rete, rimane al costo di 29,99 al mese solo se si resta abbonati per 12 mesi consecutivi, senza alcuna disdetta nei mesi di assenza del campionato. Un solo mese di abbonamento verrebbe invece a costare 39,99 euro, mentre il piano plus, che permette quattro visioni in contemporanea, verrà a costare 44,99 al mese. Un solo mese di plus, in questo caso, costerebbe addirittura 54,99 euro.