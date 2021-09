DAZN: ancora problemi per la piattaforma streaming

Dazn: la piattaforma streaming che ospita la Serie A sta dando ancora problemi. Ecco la situazione odierna

Ancora problemi per Dazn. La nota piattaforma streaming, che ha acquisito tutti i diritti della Serie A, è in black out. L’ennesimo, dopo i problemi di agosto e quelli dei mesi passati. In occasione dei due posticipi Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, molte persone si sono lamentate in merito al solito messaggio relativo all’impossibilita di raggiungere il sito.