Dazn,14 giornalisti su 32 in esubero, caos prima dell’inizio della Serie A! Ecco cosa sta succedendo alla piattaforma tv

DAZN al centro delle polemiche: su 32 giornalisti ne sono stati licenziati 14, testimoniando le difficoltà in vista della stagione di Serie A 2024-2025 (in cui sarà protagonista il Milan). Ecco la nota della Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Associazione lombarda giornalisti.

COMUNICATO – «La Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Associazione lombarda giornalisti sono al fianco dei colleghi di Dazn impegnati, insieme al sindacato, in una vertenza con l’azienda dopo che questa ha annunciato un esubero di 14 giornalisti sui 32 attualmente in organico. Dopo aver acquistato un nuovo ciclo di diritti TV, oggi, mercoledì 17 luglio, Dazn lancia il suo palinsesto della trasmissione delle partite di serie A per la stagione 2024/2025. Insieme con i colleghi della redazione, ci chiediamo come sia possibile garantire e migliorare gli standard dell’offerta rinunciando alla metà di giornalisti dipendenti», rilevano Fnsi e Alg in una nota congiunta. Il sindacato continuerà comunque a lavorare, insieme con il Comitato di redazione e in sintonia con la redazione, per ridurre i numeri degli esuberi e gestirli nel modo meno traumatico possibile, nella convinzione che questo sia un interesse comune delle parti».