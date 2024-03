David Milan è la pista più vantaggiosa per l’attacco: il dettaglio che non sfugge alla dirigenza in vista dell’estate

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan per rinforzare l’attacco c’è anche il nome di Jonathan David. I rossoneri non smettono di pensare al centravanti del Lille in particolare per un motivo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, si tratta di un profilo a prezzo di saldo: nessuno tra i vari Zirkzee, Sesko, Gimenez e Gyokeres si potrebbe acquistare a un prezzo così scontato come quello del canadese.