David Milan, il colpo è ancora possibile? «L’attaccante vuole giocare la Champions League» RIVELAZIONE

David Milan, il colpo è ancora possibile? «L’attaccante vuole giocare la Champions League». LA RIVELAZIONE sul giocatore del Lille

Tra gli obiettivi del mercato Milan c’è anche Jonathan David, attaccante ben conosciuto dal futuro tecnico Fonseca. Le parole a Milannews24, del giornalista Fosseux.

PAROLE – «Jonathan David è un ottimo giocatore, un grande realizzatore quando ha fiducia. Inoltre è un giocatore che non si risparmia mai, moltiplicando le pressioni per la squadra. È abile con entrambi i piedi. Gli resta un anno di contratto con il Lille: quello che vuole è giocare in Champions League».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A OLIVER FOSSEUX DI MILANNEWS24