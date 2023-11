David Milan a gennaio o giugno? Sciolto il dubbio: le ultimissime sul futuro dell’attaccante canadese del Lille

Che il Milan stia lavorando in queste settimane per provare a regalarsi Jonathan David è ormai fuori discussione: l’attaccante del Lille è il primo obiettivo dei rossoneri per l’attacco.

Ma l’operazione può essere anticipata già al mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da SOS Fanta l’affare sarebbe solo per giugno: il Milan si sta già muovendo per anticipare la concorrenza ma i discorsi sono solo ed esclusivamente per l’estate.