David Milan, l’attaccante ha preso una decisione sul suo FUTURO: cosa filtra per l’estate ULTIME

David Milan, l’attaccante ha preso una decisione sul suo FUTURO: cosa filtra per l’estate. Le ULTIME sul calciomercato rossonero

Jonathan David lascerà il Lille in questa sessione di mercato. L’attaccante seguito dal calciomercato Milan, è certo del suo futuro.

Come riportato da TMW, il canadese ha il contratto in scadenza nel 2025 e il club francese non vuole perderlo a zero. Un’occasione ghiotta per i rossoneri che, in questo modo, potrebbero portare a Milano David con una cifra sicuramente inferiore.