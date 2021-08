D’Aversa gonfia il petto: «Abbiamo giocato alla pari del Milan»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta con il Milan. Le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Sotto l’aspetto della prestazione i ragazzi hanno fatto un’ottima gara giocando alla pari con il Milan, l’aver tenuto il risultato in bilico e l’aver creato alcune occasioni da gol posso dire che i miei ragazzi hanno messo in capo un’ottima prestazione».

GABBIADINI – «Gabbiadini? Dispiace per il suo infortunio. Mercato? Le domande vanno fatte ai due direttori. L’infortunio di Manolo verrà valutato domani assieme ai dottori. Non voglio dare notizie fuorvianti. Al momento ha avuto molto dolore, gli si è girata la caviglia e a fine gara era più sereno sdraiato con il ghiaccio. Per la dinamica dell’infortunio credo che qualcosa abbia».

OBIETTIVI – «Nel momento in cui arrivo in una squadra che ha fatto 52 punti è normale pensare e voler far meglio dell’anno precedente, ci deve essere questa volontà. L’obiettivo è fare un punto in più se la rosa resta quella. Gli obiettivi li fa la società in base a tante situazioni».

ANALISI TATTICA – «Devo analizzare i giocatori che ho a disposizione. Quando ho due attaccanti come Manolo e Quagliarella devo tenerli più vicini alla porta. Ragionando sulla squadra credo che possiamo prendere alti gli avversari, quando non c’è stata la lettura giusta o il coraggio di uscire forte ci può essere stato qualche errore. Qualsiasi cosa si faccia si fa con le caratteristiche dei propri giocatori. Al netto del gol, credo che i miei abbiano fatto una buona gara».