D’Aversa: «Mi innamorai del Milan di Sacchi, quando passai in prima squadra…». Le sue parole alla Gazzetta

Roberto D’Aversa, attuale tecnico del Lecce e che ha un passato da calciatore nel Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

D’AVERSA – «Mi vide un osservatore. Allora c’erano Viscidi e Pincolini. Ero nato attaccante, ma feci anche il terzino. Il tecnico della prima squadra era Capello. Io mi ero innamorato, come tutti i ragazzi di allora, del Milan di Sacchi. Van Basten e Franco Baresi erano i miti e quando cominciai ad allenarmi in prima squadra non sapevo se dare del tu o del lei»