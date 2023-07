Danjuma Milan: primo sì, ecco quale può essere la formula giusta

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Danjuma. L’esterno del Villareal gradisce la soluzione rossonera, ora..

Il Milan continua a muoversi sul mercato estivo per rinforzare tra le varie il proprio attacco. Tra i nomi possibili c’è quello di Danjuma del Villareal.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il giocatore gradisce la soluzione rossonera e non rientra nei piani del club spagnolo che potrebbe aprire alla cessione in prestito oneroso.