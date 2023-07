Danjuma Everton, ora è UFFICIALE: lo seguiva anche il Milan

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato per l’attacco c’era anche Danjuma. Un colpo sfumato ufficialmente, arriva l’annuncio

Nella lista dei nomi del Milan per rinforzare l’attacco sul mercato c’era anche Danjuma. Un colpo sfumato ufficialmente, arriva l’annuncio dell’Everton sul proprio sito ufficiale:

Arnaut Danjuma è diventato il secondo acquisto estivo dell’Everton, unendosi al club con un prestito stagionale dal Villarreal.

Il 26enne attaccante segue l’arrivo di Ashley Young all’inizio di questo mese e aggiunge versatilità offensiva ed esperienza di alto livello alla squadra di Sean Dyche.

Un nazionale olandese, Danjuma – che indosserà la maglia numero 10 all’Everton – può giocare in una varietà di ruoli offensivi, incluso come attaccante centrale dove ha spesso iniziato per il Villarreal.

Capocannoniere della squadra spagnola nella corsa alle semifinali di Champions League nel 2021/22, Danjuma ha anche esperienza in Premier League dopo periodi all’AFC Bournemouth e al Tottenham Hotspur, avendo precedentemente giocato in Olanda e Belgio.

Vicino a unirsi ai Blues a gennaio, Danjuma ha parlato di come la passione e il manager dell’Everton, Sean Dyche, siano stati i motivi principali che lo hanno spinto a trasferirsi nel Merseyside quest’estate.