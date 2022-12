Daniel Maldini su Ibrahimovic: «Ti sprona in modo giusto e in campo avevamo un bel rapporto». Le parole del calciatore rossonero in prestito allo Spezia

Daniel Maldini ha parlato del suo rapporto con Ibrahimovic ai microfoni di Dazn Talks. Ecco le parole del calciatore del Milan in prestito allo Spezia:

«Lui giocava più a Fortnite che ai giochi di calcio. Io giocavo spesso con Saelemaekers e Tonali. In campo avevamo un bel rapporto. Lui ti sprona ma lo fa in modo giusto. All’inizio era incredibile vederlo a Milanello e allenarsi con lui. Se si arrabbia? Sì, non gli cambia niente se sei giovane o no».