Daniel Maldini sta per salutare il Milan, passerà al Verona. Ecco la formula con cui è stata definita la trattativa

Daniel Maldini sta per salutare il Milan, passerà al Verona. Ecco la formula con cui è stata definita la trattativa:

secondo gli accordi Maldini andrà in gialloblù in prestito con diritto di riscatto e un controriscatto che verrà fissato in favore dei rossoneri.