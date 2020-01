Dani Olmo, ore decisive per lo spagnolo: gli ultimi aggiornamenti

Dani Olmo, continuano le trattative tra Milan e Dinamo Zagabria. Ecco gli ultimi aggiornamenti sullo spagnolo

Il Milan sta facendo di tutto per convincere la Dinamo Zagabria. Zvonimir Boban è in prima linea per regalare l’attaccante ai tifosi e a Stefano Pioli, ma la trattativa non è ancora arrivata ai titoli di chiusura.

L’allenatore della Dinamo ha confermato la possibilità di cessione. Proprio per questo motivo lo spagnolo non è stato convocato per la partita di domani contro la Slovacko. Un segnale molto importante che non può che confermare la trattativa.

La richiesta del club croato è di circa 30 milioni, ma la cifra potrebbe essere limata nelle prossime ore. Il giocatore sarebbe entusiasta di giocare nel Milan e di lavorare con Boban, suo idolo fin da piccolo. Pioli intanto continua a studiare le possibili combinazione nel nuovo modulo. In questo senso la società sta lavorando per la cessione degli esuberi, in modo da lasciare spazio ad Olmo e non creare problemi nella rosa. Dopo Fabio Borini (approdato all’Hellas Verona), potrebbe lasciare Milano anche Suso e Kris Piatek.