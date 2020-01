Dani Olmo ha fatto la sua scelta, ora bisogna trovare l’accordo

Le recenti dichiarazioni dell’agente di Dani Olmo lasciano intendere la volontà del giocatore. Ma manca ancora l’accordo

Le recenti dichiarazioni dell’agente di Dani Olmo lasciano intendere la volontà del giocatore. Ad una prima interpretazione, sembra proprio che l’attaccante voglia trasferirsi al Milan il prima possibile. L’accordo tra i due club manca, forse c’è anche qualche incomprensione anche per quanto riguarda le commissioni (le dichiarazioni di Andy Bara appaiono come un tentativo per discolparsi).

A questo punto il Milan dovrà decidere se andare all in a gennaio o aspettare giugno. In entrambi i casi la cifra da sborsare sarà vicina ai 30 milioni. A sbloccare la situazione potrebbe pensarci Suso, la cui cessione porterebbe una sicura plusvalenza nel bilancio rossonero.