Dalot: «Ho provato questo gol in allenamento, felice per la squadra»

Intervistato da Milan TV in occasione della sfida contro il Verona, Diogo Dalot ha parlato del momento rossonero

Intervistato da Milan TV in occasione della sfida contro il Verona, Diogo Dalot ha parlato del momento rossonero: «Sono felice per questo primo gol ma molto di più per la prestazione della squadra. L’atteggiamento è stato giusto e lo abbiamo dimostrato».

Sulla fascia sinistra: «In tutte le partite cerco di fare il meglio e di dare il massimo per il club. Non è facile cambiare posizione tutte le partite ma voglio dare il meglio per il Milan e il club. Si può sempre migliorare. Sono un ragazzo che vuole lavorare e migliorare giorno dopo giorno. Mi sto adattando al calcio che giochiamo».

Sulla sfida contro il Manchester United: «E’ un occasione speciale, non posso mentire. Sono contento di rivedere compagni e uno stadio che mi ha dato tanto. Ora sono un giocatore del Milan e se giocherò darò il massimo per il club. Se arriviamo con questa confidenza potremo fare bene».

Sul gol provato in allenamento: «Ho provato questo gol in allenamento. Proviamo sempre tanti tiri a fine allenamento. L’ho segnato in partita e sono molto contento».