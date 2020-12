Dalot, anche per lui contro il Celtic una possibilità enorme, non sarà una gara facile nonostante le apparenze, per questo servirà il meglio

Dalot, anche per lui contro il Celtic una possibilità enorme, non sarà una gara facile nonostante le apparenze, per questo servirà il meglio. Pioli sa che potrà contare su una panchina lunga e allo stesso livello dell’undici titolare. Per questo motivo nessun problema a schierare Dalot dal primo minuto, mentre proseguono le discussioni pro riscatto.

ATTENZIONE AL CELTIC- Pioli farà riposare qualcuno domani sera, come giusto che sia, da quest’anno non sarà più necessario schierare sempre gli stessi titolari, probabilmente è anche un po’ questo il segreto del nuovo Milan.