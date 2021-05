Dall’Inghilterra, Milan ad un passo da Kocku: la situazione

Dall’Inghilterra, Il Milan avrebbe battuto la concorrenza di Tottenham ed Arsenal per il giovane centrocampista del Feyenoord

In Inghilterra sono sicuri: il Milan ha sbaragliato la concorrenza per Orkun Kocku, centrocampista classe 2000 del Feyenoord. Il giocatore avrebbe preferito la meta rossonera rispetto alle proposte di Arsenal e Tottenham e sarebbe in procinto di firmare per il Diavolo.

VICE BENNACER – Kokcu, che dovrebbe sbarcare a Milanello per un cifra di poco inferiore ai dieci milioni di euro, ricoprirebbe il ruolo di vice Bennacer nella rosa rossonera della prossima stagione.