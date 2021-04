Dalla Francia – Il Milan interessato a un attaccante del Marsiglia: la situazione

Non sarà semplice per il Milan aggiudicarsi Valère Germain, attaccante in scadenza di contratto con il Marsiglia. Sul giocatore francese infatti, oltre ai già noti interessi di Genoa ed Everton, ci sarebbero anche altre due squadre.

Secondo quando riferisce l’Equipe, infatti, Bordeaux e Rennes si sarebbero inserite nella corsa alla punta classe 1990. Il Diavolo è alla ricerca di un giocatore in quel ruolo per la prossima stagione.