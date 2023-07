Daniele Daino: «Ecco cosa penso della difesa rossonera». Ecco le parole dell’ex calciatore sul Milan e non solo

Daniele Daino ha parlato ai microfoni di TMW della difesa del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Ci si allena per reparti. Secondo me i centrali dovranno essere micidiali nell’uno contro uno, è questo il segreto. Devono sapersi sganciare dalla linea difensiva e lavorare con forza e personalità, come diceva Maldini a suo tempo».