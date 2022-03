D’Agostino: «Scudetto? Milan la squadra che sta meglio»

Gaetano D’Agostino ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Tuttomercatoweb sul momento del Milan e della corsa Scudetto

«La squadra che sta meglio è il Milan. L’Inter ha energie mentali importanti da sprecare con il Liverpool. Il Napoli ha perso un’altra occasione ghiotta, mentre la Juve non mi sta entusiasmando. L’Inter è avvantaggiata per l’organico migliore, ma il Milan come squadra e consapevolezza mi colpisce di più. La vittoria a Napoli gli ha dato più consapevolezza. L’Inter si vede che è più forte, ma il Milan a Napoli ha saputo soffrire. Sono tutti concentrati su un unico obiettivo, mi sembra più squadra. C’è un’alchimia particolare.»