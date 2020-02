Cutrone: «Non avrei esultato contro il Milan, ringrazio i tifosi rossoneri»

Patrick Cutrone, decisivo nel secondo tempo della partita contro il Milan, è stato intervistato da Dazn al Franchi

Patrick Cutrone, decisivo nel secondo tempo della partita contro il Milan, è stato intervistato da Dazn: «Per me il Milan non sarà mai un avversario e li ringrazio per quello che hanno data a me e per gli applausi alla fine. Sono entrato in campo con la voglia di combattere e vincere, è stata una bellissima sfida. Siamo stati bravissimi a restare in panchina e riuscire a recuperarla, io entro in campo sempre con la voglia di vincere. Ringrazio i tifosi viola per il sostegno e i tifosi del Milan per gli applausi. Volevo calciare il rigore, ma non avrei mai esultato se avessi segnato».