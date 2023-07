Curva Sud Milan: «Da anni non ci si muoveva così bene sul mercato»

La Curva Sud del Milan, attraverso il suo responsabile Luca Lucci, ha espresso il proprio pensiero sul calciomercato

LE PAROLE – «in #out bla..bla..bla.. curva qua.. curva la.. contestate.. fate..dite.. forse con oggi vi tapperete quella bocca, pseudo milanisti “tifosotti” perché solo una cosa è certa che un Milan che si muoveva così bene sul mercato non lo vedevamo da anni, innesti mirati, giovani promettenti, campioni con esperienza europea, un mercato che finalmente non vede andare via i suoi gioielli a zero ma anzi monetizza più del dovuto per quanto possa essere un dispiacere finalmente nessuna telenovela ma concretezza! Abbiamo chiesto il salto di qualità dopo i primi acquisti vi abbiamo dato fiducia con un “avanti così” con oggi è chiaro che la strada intrapresa non è mai stata più soddisfacente!! Eravamo certi che mosse societarie forti devono poi essere supportate da fatti e così è stato!! Ora ultima parola al campo…. E caro Milan il mercato è ancora lungo AVANTI COSÌ uniti fino alla morte. Le chiacchiere stanno a zero».