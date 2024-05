Curva Sud Milan, lo sciopero proseguirà anche contro il Cagliari? La DECISIONE ufficiale per il match di domani sera

Domani sera il Milan ospiterà il Cagliari nella sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Un macth che, anche stavolta come successo contro il Genoa, non vedrà la spinta attiva da parte della Curva Sud.

Proseguirà infatti pure in occasione di Milan-Cagliari lo scipero del tifo: non ci saranno pertanto cori, striscioni e bandiere allo stadio San Siro.