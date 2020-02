Curva Sud, Il Barone: «Avevamo patti con la società e con i calciatori»

In una testimonianza al Tribunale di Milan, Giovanni Capelli, detto “Il Barone”, ha spiegato i rapporti tra curva società e calciatori

Oggi Giovanni Capelli è stato chiamato a testimoniare nel processo contro Luca Lucci, capo ultrà del Milan, nella sentenza per il dissequestro dei beni dell’accusato. Il Barone ha raccontato e spiegato quali sono i rapporti tra una curva, la società e i calciatori, in particolare della sue Sud ai tempi di Berlusconi.

Capelli ha spiegato come il Milan è sempre stato aperto a un dialogo riguardo a biglietti o presenze di calciatori nelle feste ultrà. Il barone ha raccontato un episodio in particolare, la finale di Champions vinta nel 2007 contro il Liverpool. La curva era riuscita a ottenere i biglietti per la finale, prima a loro negati, grazie ad incontro in Piazza Cairoli con l’allora presidente Silvio Berlusconi.