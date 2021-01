Curva Milan: iniziativa dei tifosi rossoneri che questa sera per il match contro la Juventus inciteranno i propri beniamini fuori da San Siro

Altra iniziativa della Curva Sud Milano, organizzazione di tifosi rossoneri, che questa sera in occasione del match contro la Juventus accoglieranno e inciteranno i propri beniamini fuori dallo stadio dietro la Curva di loro competenza:

«Vorremmo essere con voi, per darvi il nostro sostegno incessante. Vorremmo essere al nostro posto, lì dove siete abituati a vederci e sentirci. Vorremmo essere in Curva Sud, dove vi aspettiamo per festeggiare un gol o una vittoria.Vorremmo essere con voi per spingervi all’attacco senza paura e senza pietà. Per caricarvi, per incitarvi uno dopo l’altro, perché trasformiate ogni zolla di San Siro in un incubo per i nostri avversari.Vorremmo essere al vostro fianco per farvi ribollire il sangue e farvi sentire l’inesauribile calore del nostro amore.Vi abbiamo accompagnato per le strade di Milano prima del derby e mai eravate stati protetti e difesi come in quell’occasione.Abbiamo incendiato le strade di Milano al vostro passaggio, trasformandole in lingue di fuoco dalle quali siete usciti voi, una formidabile e implacabile squadra di Diavoli.Avete onorato la nostra maglia, avete riportato il Milan dove merita di stare, ci avete reso orgogliosi di voi, siamo di nuovo compatti: una squadra e la sua Curva.Lottate per NOI, e sentirete il nostro cuore battere con il vostro.Vincete per NOI, e sentirete la gioia e la gratitudine di tutto il popolo milanista.Vi aspettiamo sotto la Sud, e sarà come fossimo davanti a voi.Siate rossoneri.Siate milanisti.Siate ultras della Curva Sud Milano.Perché ora siete i padroni dell’inferno, spetta a voi conquistarci il paradiso.”Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai!»