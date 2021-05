Cts contro i tifosi dell’Inter: «Rispettate i nostri 121 mila morti»

Franco Locatelli, coordinatore del Cts ha parlato a Sky Sport dei festeggiamenti in massa effettuati dai tifosi dell’Inter nel giorno della vittoria dello Scudetto:

«Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia. Credo sia riassumibile attraverso gli indici epidemiologi: i casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti».