Cruciani: «Italiane? In Champions rischia di più il Milan»

Giuseppe Cruciani parla così a Tutti Convocati sul rendimento delle squadre italiane nelle coppe europee. Le sue dichiarazioni.

«C’era molto pessimismo sulle italiane e non l’ho mai condiviso, non ci sono squadre nettamente superiori alle italiane. Chiaramente due possono andar fuori. In Champions, sulla carta, più a rischio il Milan, ma siamo ancora a 55% per le italiane, 45% le altre.»