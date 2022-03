Crollo Psg contro il Monaco: Donnarumma subisce 3 gol

Dopo l’eminazione dalla Champions, crolla ancora il Psg, sconfitto nettamente dal Monaco, Donnarumma subisce 3 gol

l’ex Milan, Donnarumma, titolare per l’occasione è costretto a raccogliere il pallone dalla propria porta per ben tre volte: decisiva la doppietta di Ben Yedder e la rete di Volland. Il collega avversari invece non subisce nemmeno un gol nel 3-0 definitivo. La cocente eliminazione contro il Real Madrid di Ancelotti, sembra aver molto colpito nell’animo ed anche nel gioco la squadra parigina.