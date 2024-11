Cristiano Ronaldo sempre più nella leggenda: numeri folli in questa stagione

Cristiano Ronaldo da record: quinto gol in cinque partite con il Portogallo, che numeri in stagione per l’ex Juventus!

Cristiano Ronaldo non si ferma più. Il fuoriclasse portoghese, ex Juventus e centravanti della Nazionale di Martinez, ha contribuito pesantemente alla vittoria pesante contro la Polonia nel match di questa sera, della quinta giornata di Nations League della Lega A, gruppo 1. Goleada a cui ha partecipato con un gol anche Rafa Leao, che ha continuato sull’onda della doppietta di Cagliari Milan.

Prima il rigore realizzato al 72′ e poi il gol trovato a tre minuti dalla fine. CR7 ha allargato il suo score stagionale. L’ex Real Madrid ha centrato il 15° gol tra club e Nazionale. Non solo, nelle ultime cinque partite con la maglia della Nazionale ha firmato il suo 5° centro da settembre, contribuendo alle 18 reti/assist nelle ultime 20 partite giocate tra Nazionale e tutte le competizioni dell’Al Nassr. Basta così? No, CR7 ha anche fornito l’assist per il poker di Pedro Neto prima di chiudere i giochi per 5-1. Insomma, una serata da incorniciare.