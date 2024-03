Criscitiello avverte il Milan: «È tra le favorite in Europa League, ma guai a fare questo»

Criscitiello avverte il Milan: «È tra le favorite in Europa League, ma non faccia questo». Le sue parole sui rossoneri

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche della sfida in Europa League tra Milan e Roma. Di seguito le sue parole.

CRISCITIELLO – «Quello che conta è chiudere bene l’Europa League e provare a vincerla. Il Milan non è la favorita ma è tra le favorite. Con la Roma può passare il turno perché nel doppio confronto ha qualcosa in più dei giallorossi ma nella prima in casa non può sbagliare nulla»