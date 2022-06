Criscitiello attacca: «Mancini e Gravina non si sono dimessi, è assurdo»

Michele Criscitiello, noto giornalista, ha attaccato duramente Mancini e Gravina: di seguito le sue dichiarazioni

Intervenuto su TMW, Michele Criscitiello ha parlato così di Mancini e Gravina:

«L’Italia del pallone va sempre più a rotoli e chi ci comanda non sta facendo nulla per interrompere questa emorragia. Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, è rimasto sulla sua poltrona dopo il fallimento mondiale. Si è piazzato dietro Roberto Mancini a fungere da scudo ma il flop Nazionale non è mai stato affrontato. Polvere sotto al tappeto e via. Il conto, quando arriverà novembre, però sarà sempre più salato e da italiani non possiamo dimenticarci il danno che questa Federazione ha procurato a tutto il Paese. Gravina e Mancini sono ancora lì ma la speranza di un futuro diverso non c’è. É morta insieme al sogno mondiale. Gravina sta consumando troppe energie con le battaglie personali. Quelle che a noi non interessano e non servono neanche ai tifosi. Prima le strategie sui fondi, poi il sogno di portare i play off in serie A, la battaglia per togliere la Salernitana a Lotito, con un futuro tutto da scrivere in tribunale, adesso il prosieguo con la doppia proprietà tra Napoli e Bari e i tentativi di trovare un acquirente alla Sampdoria, quando Ferrero era al gabbio. Questi non sono problemi di Gravina. I suoi problemi devono essere altri. Anche sull’indice di liquidità ha perso la sua battaglia e dalla FIFA ha perso la stima dei vertici. Insomma, non siamo messi bene in campo ma neanche dietro la scrivania. La Federazione avrebbe bisogno di fare una bella pulizia ma, dopo Palermo, nessuno si è assunto le proprie responsabilità. Il solito gioco a nascondino che non porterà benefici a nessuno».