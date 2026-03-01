Cremonese Milan, rossoneri alla stessa quota punti dell’anno dello scudetto! Il dato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il trionfo esterno del Milan allo stadio “Giovanni Zini” non ha portato in dote soltanto tre punti fondamentali per la classifica, ma ha acceso un entusiasmo travolgente tra i tifosi. Il club rossonero, guidato in panchina da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese fautore del “corto muso” e grande conoscitore delle dinamiche del calcio italiano, ha superato l’ostacolo Cremonese con un netto 0-2, confermando una solidità mentale fuori dal comune.

I numeri Opta: un paragone storico col passato

Secondo i dati forniti dalla prestigiosa fonte statistica Opta, il percorso del Diavolo in questa stagione sta assumendo contorni storici. Al termine delle prime 27 giornate di campionato, il Milan ha collezionato ben 57 punti. Si tratta dello stesso identico score registrato nell’annata 2021/22, ovvero la stagione che si concluse con la conquista dell’ultimo Scudetto rossonero.

La visione di Igli Tare e la gestione Allegri

Dietro questi successi c’è una programmazione meticolosa. Gran parte del merito va attribuito a Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese dall’occhio clinico che ha saputo puntellare la rosa nei reparti chiave durante l’ultima sessione di mercato. La sinergia tra la visione tecnica di Tare e l’esperienza tattica di Massimiliano Allegri sta producendo frutti insperati, trasformando i meneghini in una vera macchina da punti.

Protagonisti in campo: la forza del gruppo

Oltre ai numeri, è l’atteggiamento dei singoli a fare la differenza. Giocatori come Strahinja Pavlovic, il mastino difensivo serbo che sta dominando le aree di rigore, o il carisma di Mike Maignan, l’estremo difensore francese leader indiscusso dello spogliatoio, permettono ai rossoneri di gestire i momenti di pressione con estrema calma. La Cremoneseha provato a resistere, ma la superiorità tecnica e fisica della compagine di Allegri ha avuto la meglio, certificando una maturità da grande squadra.

Conclusione e prospettive Scudetto

In conclusione, i 57 punti in 27 gare non sono solo una statistica, ma il manifesto programmatico del nuovo corso societario. Con la direzione sportiva affidata a Igli Tare e la guida tecnica nelle mani di Massimiliano Allegri, il Diavolo sembra aver ritrovato quella fame di vittorie che mancava da tempo. Se il trend dovesse continuare a ricalcare quello dell’anno dell’ultimo titolo, il futuro per i colori rossoneri si preannuncia radioso e ricco di successi.