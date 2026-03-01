Cremonese Milan, Pavlovic firma il suo terzo gol in questa stagione: c’è una curiosità… Segui le ultimissime sui rossoneri

La trasferta del Milan a Cremona sembrava destinata a un pareggio a reti bianche, ma il cuore e la determinazione degli uomini guidati da Massimiliano Allegri, l’ allenatore dei rossoneri celebre per il suo pragmatismo e la gestione cinica delle gare, hanno fatto la differenza. Allo stadio “Giovanni Zini”, il Diavolo ha strappato tre punti fondamentali grazie a un’azione insistita che ha premiato la retroguardia milanista proprio allo scadere.

La zampata di Strahinja Pavlovic

A risolvere una situazione intricata e “togliere le castagne dal fuoco” per la squadra ospite è stato Strahinja Pavlovic, il mastino della difesa serbo noto per la sua fisicità prorompente e il vizio del gol sugli sviluppi di palla inattiva. Al 90° minuto, sugli sviluppi di un corner, Koni De Winter, il giovane difensore belga dotato di ottima visione di gioco e senso della posizione, ha effettuato una spizzata decisiva. Il pallone è arrivato sui piedi di Pavlovic, che non ha perdonato, trafiggendo il portiere avversario e regalando una vittoria pesantissima ai rossoneri.

I numeri del difensore e la visione di Tare

Per il centrale serbo si tratta del terzo gol in questo campionato. Un dato curioso emerge dalle statistiche: ben due di queste reti sono state realizzate proprio contro la Cremonese (una oggi e l’altra nella sconfitta subita durante la prima giornata di Serie A). L’altra marcatura stagionale risale invece alla prestigiosa vittoria ottenuta a San Siro contro la Roma. Questi numeri confermano l’ottimo lavoro di scouting svolto da Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese di grande caratura internazionale che ha voluto fortemente puntare sulla fisicità di questi profili per rinforzare il reparto arretrato della formazione meneghina.

Il nuovo corso firmato Allegri

Secondo quanto riportato dalle cronache della partita, la mano di Massimiliano Allegri inizia a vedersi con chiarezza. La capacità dei rossoneri di restare in partita fino all’ultimo secondo è un marchio di fabbrica del tecnico livornese, che ha saputo dare equilibrio a una squadra che ora sa soffrire e colpire al momento giusto. Il Milantargato Tare-Allegri lancia così un segnale chiarissimo a tutto il campionato: il Diavolo è tornato a essere letale e solido, una macchina da punti capace di vincere anche nelle giornate più complicate.