Couto Milan, conferme sull’interesse rossonero: le ultime

Yan Couto è il nome nuovo finito nel mirino del calciomercato del Milan: arrivano conferme sull’interesse per l’esterno

Il Milan guarda con interesse a Yan Couto. L’esterno destro di proprietà del Manchester City si sta mettendo in grandissima mostra con la maglia del Girona, squadra rivelazione della Liga spagnola.

Anche Sportitalia rilancia la voce messa in circolo nelle ultime settimane da altre testate, secondo le quali i rossoneri sarebbero tra i grandi club europei interessati al calciatore classe 2002. Data la concorrenza, il suo acquisto non sarà un’operazione semplice per Moncada.