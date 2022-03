Coulibaly Milan: già presentato il progetto al ragazzo. Concorrenza enorme per il 17enne del Monaco

Come riportato da Daniele Longo di calciomercato.com il Milan avrebbe già presentato il proprio progetto a Mamadou Coulibaly e al suo entourage. Il 17enne del Monaco è rimasto affascinato da quanto gli è stato prospettato ma non ha ancora deciso se lasciare o no la sua attuale squadre.

Il ragazzo è considerato la nuova stella emergente del calcio francese: come riporta Sport sulle tracce del giocatore ci sono anche Barcellona, Manchester City, Juventus e Tottenham.