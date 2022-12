Coubis, il CT della Romania: «Rischiamo di perderlo». La situazione

Eduard Iordanescu, ct della Romania, ha parlato della situazione di Coubis, capitano della Primavera del Milan: le sue parole

Intervistato da Digi Sport, Eduard Iordanescu, CT della Romania, ha parlato così di Coubis, sempre più attenzionato dall’Italia di Roberto Mancini:

C’è il rischio di perderlo, è cresciuto altrove e ha una mentalità diversa. L’ho messo nella mia shortlist, a novembre eravamo vicini a farlo accettare ma ora è tempo di mettere le cose in ordine, abbiamo delle priorità come occuparci di quei calciatori che formano il nucleo della nazionale. Non credo sia giusto far esordire in fretta e furia qualcuno solo per il rischio di non perderlo. Cose del genere sono state fatte, ma finché sarò qui non avrò pensieri di questo tipo. Non voglio ingannare nessuno