Costacurta: «Mi spiace vedere il Milan che soffre troppo, ma sono contento del risultato. Può arrivare tra le prime 8». Il commento

Costacurta a Sky Sport ha commentato a caldo la vittoria del Milan contro la Stella Rossa per 2-1.



LE PAROLE – «Credo che abbia sofferto troppo, possiamo essere contenti del risultato ma non della prestazione. Però era una partita che bisognava vincere. Mi spiace vedere che soffre così tanto, sembra quasi che vadano troppo in difficoltà con questi avversari. Però vincono e si sono rimessi in carreggiata. Possono vincere le ultime 2 e arrivare tra le prime 8».