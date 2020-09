Costacurta: «Non vedo un Milan in Champions l’anno prossimo»

Alessandro Costacurta, intervenuto nel corso di Sky Sport 24, ha parlato della situazione del Milan. L’ex difensore milanista si è dichiarato pessimista

Alessandro Costacurta, intervenuto nel corso di Sky Sport 24, ha parlato della situazione del Milan. L’ex difensore milanista si è dichiarato pessimista sulle possibilità di vedere il Milan in Champions League l’anno prossimo. Ecco le sue dichiarazioni sulle previsioni di classifica per la prossima stagione di Serie A: «Avrei potuto mettere il Milan quinto, ma non tra le prime quattro perché ci sono squadre più attrezzate come il Napoli. Secondo me, sono almeno quattro le squadre più forti del Milan» ha dichiarato Costacurta.