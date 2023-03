Costacurta attacca Leao: la critica dell’ex Milan

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha duramente criticato Rafael Leao per la prestazione messa in mostra col Tottenham

Ospite a Sky, Alessandro Costacurta ha duramente criticato Rafael Leao dopo Tottenham-Milan:

«Peggiore in campo, l’uomo in meno fino all’ottantaduesimo. E’ stata la grande delusione della serata. Credo debba essere determinante. Abbiamo avuto campioni che facevano valere il titolo dei campioni, e questa sera ha dimostrato di non essere chiamato campione».