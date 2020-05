CorSport – Milan, due centrocampisti per Rangnick: Florentino e Szoboszlai

Il Milan starebbe trattando due giovani talenti fortemente voluti anche da Rangnick: Florentino e Szoboszlai

Secondo quanto riportato questa mattina da il Corriere dello Sport, il Milan continua a lavorare in vista del prossimo calciomercato al fine di consegnare quanto prima a Rangnick una rosa da plasmare a sua immagine e somiglianza. Tra i giocatori monitorati da club di via Aldo Rossi ci sarebbero Florentino del Benfica, su cui il Milan aveva lavorato già lo scorso gennaio, e Dominik Szoboszlai.

Se per il primo, classe ’99 del Benfica, si lavora in funzione di un prestito biennale con riscatto previsto intorno ai 50 milioni di euro, per Szoboszlai – trattativa che vi abbiamo annunciato in esclusiva – il Milan avrebbe già un accordo di massima con il Salisburgo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, favorito fortemente proprio dall’intercessione di Ralf Rangnick.