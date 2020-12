Corsport, le classifiche dei top italiani ed europei in scadenza: Milan up con tre giocatori di fondamentale importanza per il futuro

Corsport, le classifiche dei top italiani ed europei in scadenza: Milan up con tre giocatori di fondamentale importanza per il futuro. Parliamo di Donnarumma, Calhanoglu ed Ibrahimovic, i cui contratti scadranno nel 2021. I tre top player rossoneri guidano la classifica della serie A mentre in Europa c’è Messi a mettere i brividi ai tifosi del vecchio continente, sia a quelli catalani che a quelli che potrebbero averlo in squadra il prossimo anno.

L’INVERNO DEI PARAMETRI ZERO- Un po’ di titoli prima di entrare nella questione: “C’è Messi in offerta speciale”. E ancora: “È l’inverno dei parametri zero. Le big aspettano la mossa di Leo ma gli ingaggi fanno tremare”. Il quotidiano vira poi sulla Serie A: “Anche in Italia tante occasioni a cominciare da Ibrahimovic. Pioli però non vuole perderlo”.

IL MILAN LA CASA DI IBRA- E a proposito di Ibrahimovic, su Sportweek di questa mattina una lunga intervista al campione svedese dove spiega nel dettaglio il proprio stato d’animo in quel di Milanello: casa. A 39 anni e con il sogno di rivincere lo scudetto, difficile che Pioli possa perderlo per andare a giocare in un’altra squadra di A. Vero, il contratto è da rinnovare ma ci sarà tempo e modo anche per questo. Stesso discorso per Donnarumma, diverso invece per Calhanoglu, l’unico a destare ancora qualche preoccupazione.