Per Donnarumma ora è tempo di pensare al rinnovo con il Milan

Donnarumma è uno dei punti fermi del Milan. Ora il club rossonero deve dare un’accelerata alla trattativa per il suo rinnovo

Gianluigi Donnarumma è in scadenza con il Milan. Questo lo sappiamo tutti e non rappresenta una vera e propria notizia. Quello che c’è di nuovo è che ancora una volta, il portiere rossonero ha confermato di poter giocare ad altissimi livelli come dimostrato contro la Lazio parando il rigore di Ciro Immobile. La volontà di Donnarumma, è quella rimanere al Milan. Adesso che c’è qualche giorno di pausa, per la società e per il diretto interessato, è arrivato il momento di pensare a chiudere la trattativa per il rinnovo che va avanti da qualche tempo. Entrambe le parti hanno lasciato filtrare ottimismo, ma con Mino Raiola come agente, la tranquillità assoluta non esiste.

Paolo Maldini ha le idee ben chiare, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accelerata decisiva.