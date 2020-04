Corsport- Icardi torna a far sognare il Milan. Affare da cento milioni di euro

Corsport, Icardi nuovamente a Milano non più all’Inter ma al Milan: secondo il quotidiano, i rossoneri sarebbero pronti al grande investimento

Corsport, Icardi nuovamente a Milano non più all’Inter ma al Milan: secondo quanto riportato dal Corriere, la proprietà rossonera sarebbe pronta a ripartire da un grande colpo di mercato per rilanciare le proprie ambizioni.

RITROVARE SPALLETTI- Come riportato in questi giorni, Icardi potrebbe ritrovare Spalletti, se Rangnick non dovesse prendere una decisione nell’immediato. Secondo il quotidiano, sollo per Icardi si tratterebbe di un investimento da 100 milioni di euro.