Corsport, Gravina: «A Giugno il via. Oggi protocollo sanitario al governo»

Corsport, in prima pagina, la ripartenza del campionato raccontata in maniera positiva, dato l’accordo tra i club trovato nella giornata di ieri. Si può ripartire, lo dice anche Gravina, entusiasta per come le cose stiano evolvendo.

RIPARTIRE- Il presidente della FIGC: «A Giugno il via. Oggi protocollo sanitario al governo». Così il Corriere sport al centro della prima pagina odierna.